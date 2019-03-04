Hakkari'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli
18 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu kapanırken, taşımalı eğitime ise bir gün ara verildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu kapanırken, taşımalı eğitime ise bir gün ara verildi.
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Hakkari il merkezine bağlı 8 köy ve 26 mezra ile Yüksekova
ilçesine bağlı 1 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ise, il merkezindeki köylerden taşımalı eğitimle okula erişimleri sağlanan öğrenciler için kar yağışından dolayı bugün için eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:57 Kaynak: İHA
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