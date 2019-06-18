Hakkari'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

Hakkari'de, tayini farklı illere çıkan hakim ve savcıların onuruna yemek programı düzenlendi.

Hakkari'de, tayini farklı illere çıkan hakim ve savcıların onuruna yemek programı düzenlendi.

Poliesevinde düzenlenen yemekte konuşan Vali İdris Akbıyık, yayınlanan kararname ile değişik illere atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, ağır ceza başkanları, hakim ile savcıların onuruna verilen yemekte bir arada olduklarını söyledi.

Hakim ve savcılara başarı temennisinde bulunan Akbıyık, "Hakikaten Türkiye'yi yönetecek insanların, Türkiye'de, yargıda ya da askeri teşkilatlarda, güvenlik teşkilatlarında görev alacak insanların mutlaka Hakkari'yi bilmesi, görmesi, çalışması ve tanıması lazım. Hakkari'nin hassasiyeti çok yüksek. İki ülke ile sınırımız var." dedi.

Kentte takdire şayan bir çalışma ortamının olduğuna vurgu yapan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Bunda hiç şüphesiz başta Cumhuriyet Başsavcımız, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlarımızın, hakim, savcılarımızın büyük rolleri var. Ben kendilerine burada yapmış oldukları bu işbirliği, görev, hizmet münasebetiyle çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Başsavcımız başta olmak üzere tüm hakim ve savcılarımıza tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra ki hayatlarında başarılar, mutluluklar diliyorum."

Manisa Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mustafa Balık da kentte iki yıllık bir süreç geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hakkari bütün özelliği itibarıyla deyim yerindeyse nazlı bir coğrafya. Her konuda haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, her karışında şehitlerimizin kanıyla sulanmış kutsal topraklar. Güzel duygularla ayrılıyorum ve üzgün ayrılıyorum. İnanın biri bana bu kadar üzüleceğimi söyleseydi hiçbir zaman inanmazdım. Görev yaptığımız süre içerisinde kırdıysak üzdüysek, hatamız olduysa kusurumuza bakmayın. Haklarınızı helal ederseniz biz de mutlu bir şekilde buradan ayrılırız. Varsa bizden yana da hakkımız sonuna kadar helal olsun."

Konuşmaların ardından Akbıyık, Balık'a yöreye ait el dokuması kilim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel de plaket verdi.

Programa, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, İdris Koç ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, hakim, savcı ve kurum müdürleri de katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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