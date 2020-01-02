Hakkari'de tehlike oluşturan buz ve kar kütleleri temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de tehlike oluşturan buz ve kar kütleleri temizleniyor - Son Dakika

Hakkari'de tehlike oluşturan buz ve kar kütleleri temizleniyor

6 saat önce

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatılarda tehlike oluşturan buz ve kar kütlelerini temizledi.

Hakkari'de tehlike oluşturan buz ve kar kütleleri temizleniyor, System.String[]

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatılarda tehlike oluşturan buz ve kar kütlelerini temizledi.


Kent genelinde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Buzlanan yollar belediye ekipleri tarafından tuzlanırken, diğer taraftan ise yol kenarında bulunan kar yığınları iş makinelerinin yardımıyla kent dışına çıkartılıyor. Hakkari Belediyesi hizmet binasında sarkan ve tehlike arz eden buz ve kar yığınları, itfaiye ekibinin yardımıyla temizlendi.


Günde onlarca kişinin belediyeye girip çıktığını belirten vatandaşlar, çalışmalardan dolayı itfaiye ekibine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

İtfaiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı
İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
19:20 Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a diyalog çağrısı Açıklaması - Son Dakika
19:18 Lübnanlı avukatlardan Nissan'ın eski yöneticisi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
19:18 Kayserispor basın sözcüsü tokgöz: transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız - Son Dakika
19:18 Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı - Son Dakika
19:16 Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi - Son Dakika
18:34 Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 19:24:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de tehlike oluşturan buz ve kar kütleleri temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]