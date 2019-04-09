Hakkari'de "Tek Yön" Uygulaması

Hakkari'de ara sokaklarda yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla uygulanan tek yön kurallarını ihlal eden sürücüleri trafik ekipleri affetmiyor.

Hakkari'de ara sokaklarda yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla uygulanan tek yön kurallarını ihlal eden sürücüleri trafik ekipleri affetmiyor.



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bulak Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla tek yön uygulaması yaptı. Daha önceki günlerde trafik polislerinin uyarılarına rağmen halen tek yön uygulamasını ihlal eden sürücülere ceza-i işlem uygulandığı belirtildi.



Kentin bazı caddesinde ters yön tabelalarının bulunmasına rağmen kurallara uymayan sürücülere göz açtırmayan trafik ekipleri, sıkı denetimlerini sürdürüyor. Sabah saatlerinde sürücülerin evraklarını kontrol eden trafik ekipleri, günün belirli saatlerinde bu tür uygulamalarını sürdürdüğü belirtildi.



Trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla yol kontrollerinin sıklaştırıldığını belirten sürüceler, durumdan memnun olduklarını söylediler. Sürücüler, "Hakkari'deki trafik polisi memurları görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Tek yön tabelası bulunmasına rağmen bazı sürücülerin ters yönden gitmesi doğru bir hareket olmadığı gibi trafiği de tehlikeye atıyor. Sabah geldiğimizde yol başında bekleyen trafik polisleri ile karşılaştık. Her iki yönden gelen araçlar üzerinde uygulama yaparak evraklarını incelediler. Güvenliğimiz için uygulama yapan ve bizleri olası tehlikelere karşı uyarın trafik ekiplerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

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