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Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı - Son Dakika

Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

28.05.2021 16:52
Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı, System.String[]

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen ve bir ailenin daha katılmasıyla sayısı 13'e yükselen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları ve "Hiçbir annenin yüreği yanmayacak, PKK kaybedecek, anneler kazanacak" yazılı pankartlarla HDP İl Başkanlığı önüne yürüdü.

Eylemlerinin 9. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısını yineledi.

Eşinin kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini ve evlatlarına kavuşmak için gösterdikleri kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını söyledi.

PKK'nın kaybedeceğini, annelerin kazanacağını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"O çocukları sizin kanlı ellerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız ve eylemlerimize devam edeceğiz. Bugün haklı mücadelemiz uğruna yapmış olduğumuz 9. eylemdir. Buradaki eylemlerimizi sosyal medya platformlarında aşağılayan, haksız gören, karalama kampanyası yapan ve hakaret eden terör örgütü ile taşeronları bizi iyi duysun, zorla ve kandırarak dağa götürdüğünüz çocuklarımızı, evlatlarımızı ve kardeşlerimizi sağ salim geri alana kadar susmayacağız, yılmayacağız."

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da Hakkarili annelere destek vermeye, onların sesine ses olmaya, eylemlerine güç katmaya geldiklerini ifade etti.

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın isyanıyla başlayan eylemin büyüdüğünü ve kentin sınırlarını aştığını, Hakkari, Van ve Şırnak'a ulaştığını dile getiren Ayvalı, "HDP'nin annelerin karşısına çıkmaya cesareti yoktur. Annelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı bu eylem HDP'nin foyasını ortaya çıkarmıştır, makyajını akıtmıştır, maskesini düşürmüştür. HDP'nin PKK'nın siyasi kolu, siyasi ayağı olduğu gün gibi ortadadır." dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür ise bütün demokratik kitle örgütlerini Diyarbakır, Hakkari ve Van'daki annelerin eylemine katılmaya davet etti.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar da Türkiye'nin dört bir yanından liseli ve üniversiteli gençlerin selamlarını annelere getirdiklerini söyledi.

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

Eyleme, Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman ve Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkan Şirin Adıyaman da destek verdi.

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı - Son Dakika


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