Hakkari'de terör mağduru aileler HDP önünde eylem yaptı - Son Dakika

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, patinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 24. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan Nihal Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, terör mağduru aileler olarak çocuklarına seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik çağrısı yaptıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Teröre lanet ediyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bizlere katılın, bu haklı devamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Aileler, açıklamanın ardından HDP ile terör örgütü aleyhine slogan attı.