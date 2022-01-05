Üye Girişi
Hakkari'de terör mağduru aileler HDP önünde eylem yaptı - Son Dakika

Hakkari'de terör mağduru aileler HDP önünde eylem yaptı

05.01.2022 13:57
Hakkari'de terör mağduru aileler HDP önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, patinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, patinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 24. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan Nihal Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, terör mağduru aileler olarak çocuklarına seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik çağrısı yaptıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Teröre lanet ediyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bizlere katılın, bu haklı devamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Aileler, açıklamanın ardından HDP ile terör örgütü aleyhine slogan attı.

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Terör Mağduru, Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de terör mağduru aileler HDP önünde eylem yaptı - Son Dakika


Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak         
13:36
Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı         
12:39
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu         
21:28
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor         
16:59

Son Dakika Haberleri
13:36 Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak
13:32 "Kulağıma duyumlar geliyor" diyen Selçuk Özdağ: Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor
13:26 Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!
13:21 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Bu hafta ilk sırada Kırklareli var
13:14 İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın!
13:09 Cenazede "cenazelik" oluyordu! Kafasına öyle bir şey düştü ki!
13:01 Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar!
12:58 2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu
12:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek
12:38 Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:03:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de terör mağduru aileler HDP önünde eylem yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement