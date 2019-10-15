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Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı

9 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Dün Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:23 Kaynak: AA
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