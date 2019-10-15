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Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı

32 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yüksekova'da, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede terör örgütüne yardım ve yataklık eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Yüksekova, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
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