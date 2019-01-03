Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, "Şemdinli ilçesi Bağlar mevkisi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait şarjör, G-3 piyade tüfeği (yabancı menşeli) ve buna ait şarjör ile bu silahlara ait 102 fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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