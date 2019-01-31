Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de Terör Operasyonu

1 saat önce

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Merkeze bağlı Konak köyü Zavita mezrasında operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Operasyon neticesinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 200 fişek, 6 anti tank roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 100 metre kablo ve pil bloğu ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:11 Kaynak: AA

PKK, Hakkari, Güncel
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