Hakkari'de Terör Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari
'de PKK
'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Merkeze bağlı Konak
köyü Zavita mezrasında operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Operasyon neticesinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 200 fişek, 6 anti tank roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 100 metre kablo ve pil bloğu ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:11 Kaynak: AA
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