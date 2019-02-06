Hakkari'de Terör Operasyonu
23 dakika önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda av tüfekleri ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde, terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda av tüfekleri ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı
ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şemdinli'ye bağlı Hacıbey Mahallesi Cemekürk mezrasının kırsal alanındaki arama tarama faaliyetinde 29 av tüfeği ile bunlara ait 25 dipçik, 25 namlu ile 2 bin 500 fişek ele geçirildi.
Soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:09 Kaynak: AA
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