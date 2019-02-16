Hakkari'de Terör Operasyonu
1 saat önce
Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 85 adet mühimmatı ve 4 adet şarjör ele geçirildi.
Hakkari
kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof
piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 85 adet mühimmatı ve 4 adet şarjör ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma
Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Şubat 2019 günü merkez Kırıkdağ köyünde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon faaliyeti neticesinde;1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 85 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 12 adet orta boy pil ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Karaaslan, Böyle Gözaltına Alınıp Tutuklandı
Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var
Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı
Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü