Hakkari'de Terör Operasyonu

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HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Karaaslan, Böyle Gözaltına Alınıp Tutuklandı

Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var