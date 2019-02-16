Hakkari'de Terör Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda arazide piyade tüfeği ile bu silaha ait mühimmat bulundu.
Hakkari
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda arazide piyade tüfeği ile bu silaha ait mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde icra edilen operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 85 mühimmat ve 4 şarjör ile 12 orta boy pil ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:44 Kaynak: AA
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