Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de Terör Operasyonu

1 saat önce

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda arazide piyade tüfeği ile bu silaha ait mühimmat bulundu.

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Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda arazide piyade tüfeği ile bu silaha ait mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde icra edilen operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 85 mühimmat ve 4 şarjör ile 12 orta boy pil ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:44 Kaynak: AA

PKK, Hakkari, Güncel
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