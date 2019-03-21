Hakkari'de Terör Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda piyade tüfekleri ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde PKK
'lı teröristlere yönelik operasyonda piyade tüfekleri ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çukurca ilçesi Kazan, Meşeli ve Kaynak köyleri kırsalında dün düzenlenen operasyonda 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 14 şarjör ile 230 fişek, kütüklük, el bombası, el telsizi, av tüfeği ve bu silaha ait şarjör ve çok miktarda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:15 Kaynak: AA
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