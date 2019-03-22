Hakkari'de Terör Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Hakkari
'nin Şemdinli
İlçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Bu çerçevede Şemdinli ilçesinde operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operasyonda örgüte yardım ve yataklık yapıp eleman temin eden 4 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, zanlıların çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:10 Kaynak: AA
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