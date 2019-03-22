Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de Terör Operasyonu

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede Şemdinli ilçesinde operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operasyonda örgüte yardım ve yataklık yapıp eleman temin eden 4 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, zanlıların çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:10 Kaynak: AA

PKK, Hakkari, Güncel
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