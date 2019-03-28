Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.



Tuğlu köyü ile Çayırlı ve Sarıtaş mahalleleri arasında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 40 fişek ele geçirildi.

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