Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de Terör Operasyonu

5 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Tuğlu köyü ile Çayırlı ve Sarıtaş mahalleleri arasında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 40 fişek ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:30 Kaynak: AA

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