Hakkari'de Terör Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve yaşam malzemesi bulundu.
Hakkari
'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Ağaçdibi köyü Şelale mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yaşam malzemeleri usulüne uygun imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:52 Kaynak: AA
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