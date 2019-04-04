Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de Terör Operasyonu

1 saat önce

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve yaşam malzemesi bulundu.

Hakkari'de Terör Operasyonu, System.String[]
Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Ağaçdibi köyü Şelale mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yaşam malzemeleri usulüne uygun imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:52 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiyi Kana Bulayan Yeni Zelanda Katliamcısı 50 Ayrı Cinayetten Yargılanacak Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak PKK'ya Ağır Darbe! Son 3 Haftada, 2'si Gri Listede Olmak Üzere 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:17:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]