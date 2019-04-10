Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah, mühimmat ve maket uçak bulundu.

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah, mühimmat ve maket uçak bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



İl genelinde dün gerçekleştirilen arama taramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait şarjör ile 200 fişek, kar 98 mavzer tipi yivli tüfek, deri fişeklik, hücum yeleği, maket uçak ve 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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