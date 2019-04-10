Hakkari'de Terör Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah, mühimmat ve maket uçak bulundu.
Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah, mühimmat ve maket uçak bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
İl genelinde dün gerçekleştirilen arama taramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait şarjör ile 200 fişek, kar 98 mavzer tipi yivli tüfek, deri fişeklik, hücum yeleği, maket uçak ve 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
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