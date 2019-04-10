Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de Terör Operasyonu

1 saat önce

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah, mühimmat ve maket uçak bulundu.

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Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda silah, mühimmat ve maket uçak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl genelinde dün gerçekleştirilen arama taramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait şarjör ile 200 fişek, kar 98 mavzer tipi yivli tüfek, deri fişeklik, hücum yeleği, maket uçak ve 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
Hakkari, Güncel
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