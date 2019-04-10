Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de Terör Operasyonu

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde ve mayın ele geçirildi.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde ve mayın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çukurca ilçesi Karlı Tepe mevkisinde icra edilen operasyon neticesinde 2 el yapımı paylayıcı (EYP), 3 DM 11 mayını, 2 VS 50 mayını ve güç kaynağı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:33 Kaynak: AA
PKK, Hakkari, Güncel
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