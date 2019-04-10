Hakkari'de Terör Operasyonu
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde ve mayın ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:33 Kaynak: AA
'nin Çukurca
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde ve mayın ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çukurca ilçesi Karlı Tepe mevkisinde icra edilen operasyon neticesinde 2 el yapımı paylayıcı (EYP), 3 DM 11 mayını, 2 VS 50 mayını ve güç kaynağı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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