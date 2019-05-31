Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya ağır darbe!
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya ağır darbe!

44 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya ağır darbe!, System.String[]

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMATELE GEÇİRİLDİ

Yufkalı köyü Kola mezrası kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aramada 490 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 81 milimetre havan mühimmatı, 60 milimetre havan mühimmatı, demir kutu içinde TNT, 9 top elektrik kablosu, 43 elektrikli fünye, küçük poşet içinde havan barutu, poşet içinde türü belirsiz patlayıcı, bantlı poşet ve 2 bantlı karton, 9 adet 9 voltluk pil, 107 büyük ve 52 küçük kalem pil, 2 büyük koli bandı, siyah bant, 4 şırınga, 2 eldiven, 3 cam bardak, çaydanlık ve 25 poşet bal ele geçirilmiştir.
Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:53 Kaynak: AA
Şemdinli, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu! Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:37:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya ağır darbe!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]