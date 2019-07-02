Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör operasyonu
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Hakkari'de terör operasyonu

36 dakika önce

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Güvenlik güçlerince, 30 Haziran'da Geçimli köyü Gerik Tepe kırsalında yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında doçka silahı ile 318 doçka mühimmatı bulundu. Silah ve mühimmat imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:52 Kaynak: AA
Hakkari, Güncel
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