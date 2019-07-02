Hakkari'de terör operasyonu
36 dakika önce
Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:52 Kaynak: AA
'de terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Güvenlik güçlerince, 30 Haziran'da Geçimli köyü Gerik Tepe kırsalında yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında doçka silahı ile 318 doçka mühimmatı bulundu. Silah ve mühimmat imha edildi.
Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldüren cani kocadan kan donduran ifade!
Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar
Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi