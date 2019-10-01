Hakkari'de terör operasyonu
1 saat önce
Hakkari'de jandarma ve polis ekiplerinin operasyonunda bir terörist, silahıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:34 Kaynak: AA
Hakkari'de jandarma ve polis ekiplerinin operasyonunda bir terörist, silahıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
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