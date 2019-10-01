Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör operasyonu
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Hakkari'de terör operasyonu

1 saat önce

Hakkari'de jandarma ve polis ekiplerinin operasyonunda bir terörist, silahıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de terör operasyonu, System.String[]

Hakkari'de jandarma ve polis ekiplerinin operasyonunda bir terörist, silahıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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