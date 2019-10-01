Hakkari'de terör operasyonu
1 saat önce
Hakkari'de, Jandarma Özel Harekat timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:56 Kaynak: AA
Hakkari'de, Jandarma Özel Harekat timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
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