Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de, Jandarma Özel Harekat timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.