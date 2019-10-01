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Hakkari'de terör operasyonu

1 saat önce

Hakkari'de, Jandarma Özel Harekat timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de terör operasyonu, System.String[]

Hakkari'de, Jandarma Özel Harekat timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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