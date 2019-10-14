Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

2 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin kırsal alanında tespit edilen 2 ayrı sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de terör operasyonu, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin kırsal alanında tespit edilen 2 ayrı sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında tespit edilen 2 ayrı sığınakta yapılan aramada; 5 adet anti tank mayını, 84 adet elektrikli fünye, 1 adet el bombası, 1 adet güneş paneli, 16 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet akü, bin 500 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 5 adet büyük boy pilden yapılmış batarya bloğu, 31 adet CD, çok miktarda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde üzerine yazılmış örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TSK'nın sınırda kontrolü sağlamasının ardından Akçakaleliler evlerine dönmeye başladı
Tel Abyad ve Rasulayn'ı kaybeden teröristler, Münbiç'te rejim bayrağını astı Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:15:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]