Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik İkiyaka dağlarında düzenlenen operasyonda, bir mağarada 10 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında dün tespit edilen mağara içerisinde yapılan aramada, 20 dolu büyük tüp, 30 elektrikli fünye, 10 el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere 3 kesilmiş büyük tüp, 500 metre elektrik kablosu, 200 litre jelikan içerisinde mazot, jeneratör, 2 hilti, 100 metre uzunluğunda havalandırma borusu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."