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Hakkari'de terör operasyonu

6 saat önce

Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

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Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce merkez kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 11 EYP düzeneği, 2 dinamit lokumu, 10 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

(İHA)

Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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