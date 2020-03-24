Hakkari'de terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hakkari'de terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım-yataklık ettikleri gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım-yataklık ettikleri gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Nevruz öncesi kent genelinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 21 Mart'ta operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, haklarında örgüt üyesi oldukları, örgüte yardım ve yataklık ettiklerine dair tespitler bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:42 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor         
08:06
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:29:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]