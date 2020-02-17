Hakkari'de terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hakkari'de terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

22 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 15 Şubat'ta Şemdinli ilçesine bağlı Konur ve Tekeli köylerinde düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.

Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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