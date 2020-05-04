Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29-30 Nisan'da Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü ve Seve Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği,

77 metre kablo,

pil bloğu, 2 küçük pil,

T40 bomba atar mühimmatı,

2 fünye,

akü,

2 güç kaynağı,

AK-47 kalaşnikof şarjörü ve bu silaha ait 30 fişek,

23 metre infilaklı fitil, 9 koli bandı,

25 kilogram amonyum nitrat,

2 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.