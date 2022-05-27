Şemdinli'de tuzaklanmış EYP tespit edildi - Son Dakika
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Şemdinli'de tuzaklanmış EYP tespit edildi

27.05.2022 12:09
Şemdinli'de tuzaklanmış EYP tespit edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonda mevziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilirken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonda mevziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilirken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen Eren/Abluka-2 Şehit Jandarma Er Erkan Özdemir (Mirgesav-1) Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "26 Mayıs 2022 günü Şemdinli ilçesi Mirgesav kırsalında icra edilen operasyonda, mevziye tuzaklanmış EYP tespit edilerek olay yerinde imha edilmiştir. Bölgede devam eden arazi arama faaliyetinde 2 ayrı noktada toplamda; 353 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet 60 mm. havan mühimmatı, 2 adet el bombası fünyesi, 6 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el telsizi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Şemdinli'de tuzaklanmış EYP tespit edildi
Şemdinli'de tuzaklanmış EYP tespit edildi

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Kaynak: İHA

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