Hakkari'de terör örgütü PKK adına bildiri dağıtan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hakkari'de kent merkezinde terör örgütü PKK adına bildiri dağıttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Mart'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın üst katından terör örgütü PKK adına tehdit mesajlarının yazılı olduğu bildirileri atanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, broşürleri attığı öne sürülen M.E.A ile B.K, ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada dijital materyaller, söz konusu bildiriler, sözde terör örgütü liderlerinin de bulunduğu fotoğraf ve videolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan B.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izinli çıktığı bildirildi.