Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu
Son Dakika Güncel Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu - Son Dakika

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu

6 saat önce

Hakkari kırsalındaki terör operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu, System.String[]

Hakkari kırsalındaki terör operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez Oğul köyü kırsalında yürütülen arama taramada, araziye gömülü 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 451 fişek, 9 milimetre çapında makineli tabanca, 40 fişek, dragunov keskin nişancı tüfeği, 8 şarjör ve bu silaha ait 200 fişek, 2 bin biksi makineli tüfek fişeği, 500 metre kablo, 4 el bombası, 1 kilogram C4 patlayıcı, el telsizi, 30 pil bloğu, örgütsel kıyafet, uyku tulumu, 6 sırt çantası, 10 kütüklük, 3 silah bakım kiti ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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