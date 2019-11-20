Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu

Hakkari kırsalındaki terör operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez Oğul köyü kırsalında yürütülen arama taramada, araziye gömülü 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 451 fişek, 9 milimetre çapında makineli tabanca, 40 fişek, dragunov keskin nişancı tüfeği, 8 şarjör ve bu silaha ait 200 fişek, 2 bin biksi makineli tüfek fişeği, 500 metre kablo, 4 el bombası, 1 kilogram C4 patlayıcı, el telsizi, 30 pil bloğu, örgütsel kıyafet, uyku tulumu, 6 sırt çantası, 10 kütüklük, 3 silah bakım kiti ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.