Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Ortakçı-1 Operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda Yüksekova'nın Yeşiltaş köyü kırsalında dün yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait parça, 3 şarjör ve 35 mühimmat, RPG-7 roketatar silahı, 2 başlıklı ve 2 başlıksız mühimmatı ile 2 sevk fişeği, elektrikli fünye, el bombası, 6 pil ve 3 çift ayakkabı ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.