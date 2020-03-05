Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden "Kapan-3 Operasyonu" kapsamında Kazan Vadisi'nde operasyon başlatıldı.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik

İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden "Kapan-3 Operasyonu" kapsamında Kazan Vadisi'nde operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın ilkbahar, yaz dönemi hazırlıklarının engellenmesi, teröristlerin sığınak, depo ve barınma alanı olarak kullandığı bölgelerin tespit edilerek kullanılmaz hale getirilmesi, teröristlere yardım ve yataklık edenlerin yakalanması amacıyla "Kapan-3 Kazan Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyona, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının aralarında bulunduğu 845 personelden oluşan 58 timin katıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta yapılan aramalarda, AT-4 füzesi, 496 doçka mühimmatı, 980 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 şarjör, 8'li pil bloğu, 3 jelikan içinde muhtelif erzak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kazan Vadisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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