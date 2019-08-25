Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24-25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Tuğlu Bölgesi'nde arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,

dragunov keskin nişancı tüfeği,

RPG-7 roketatar, 5 antitank roketatar mühimmatı,

2 roketatar,

AT-4 tanksavar füzesi,

8 el bombası,

3 telsiz,

el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo,

8 elektrikli fünye,

3 tüp (EYP düzeneği kurulu),

2 akım ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor."

Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:04 Kaynak: AA
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