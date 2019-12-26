Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri, mayın, el bombaları ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri, mayın, el bombaları ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Güvenlik güçlerince ilçenin Bozyamaç köyü kırsal alanında arama faaliyetinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramada 4 el bombası, 3 anti-personel roketatar mühimmatı, 2 anti-tank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, bin 400 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 basma düzenekli mayın, 8 el yapımı patlayıcı düzeneği, 48 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere elektrikli fünye, 70 metre fitil, 4 pil bloğu, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çip düzeneği, 3 bin metre kablo, 2 bin metre bakır tel ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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