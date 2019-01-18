Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar...

Hakkari'de Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar...

1 saat önce

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan terörist yakalandı.

Hakkari'de Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar..., System.String[]
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan terörist yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:33 Kaynak: AA

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