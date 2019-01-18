Hakkari'de Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar...
1 saat önce
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan terörist yakalandı.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan terörist yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:33 Kaynak: AA
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