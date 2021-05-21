Şemdinli'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, depo ve sığınak olarak kullanılan noktalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Mayıs 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanında bulunan depo ve sığınak olarak kullanıldığı değerlendirilen noktalarda 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 6 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 238 adet 7.62 mm çapında AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 571 adet 7.62 mm çapında g-3 piyade tüfeği fişeği, 81 adet 7.62 mm çapında BKC makineli tüfeği fişeği, 63 adet 7.62 mm çapında keskin nişancı tüfeği fişeği, 9 adet sevk fişeği, 8 adet sevk fişeği parçası, 1 adet RPG-7 roketatar nişangahı, 1 adet anti personel mayını, 6 adet el bombası, 1 adet kurmalı keskin nişancı tüfeği, 2 adet oksijen tüpü içerisine hazırlanmış amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ