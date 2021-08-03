Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe kırsalında dün yapılan aramada, kayalıkların arasına gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 103 fişek, yarı otomatik av tüfeği, biksi makineli tüfeğine ait 119 fişek ele geçirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
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