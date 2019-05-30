Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyon

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ve Derecik ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyon, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ve Derecik ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bu çerçevede ilçenin Dede köyü kırsalında arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Arama tarama faaliyetlerinde 2 adet 81 mm. çapında havan mühimmatı, 60 mm. çapında havan mühimmatı, RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 6 anti personel mayını, boş roketatar lançeri, boş füze lançeri, 5 roketatar boş sevk fişeği kutusu, elektrikli fünye ile tuzaklanmış kablo tertibatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyü Ormancık mezrası kırsalında yapılan aramada da AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 fünye, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 30 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:39 Kaynak: AA
Çukurca, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar Batman'da 8 askerimizi şehit eden teröristler güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı Lüks sitedeki daire, içki imalathanesine dönüştürülmüş Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:57:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]