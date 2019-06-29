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Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit

47 dakika önce

Merkeze bağlı Doğanlı mezrasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, System.String[]
Merkeze bağlı Doğanlı mezrasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:13 
PKK, Doğanlı, Ekonomi
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