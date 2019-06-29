Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit
47 dakika önce
Merkeze bağlı Doğanlı mezrasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:13
Merkeze bağlı Doğanlı
mezrasında PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu
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