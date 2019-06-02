Hakkari'de terör saldırısı
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:15 Kaynak: AA
'nin Çukurca
ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK
'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Açıklamada, "Çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavisi kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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