Hakkari'de terör saldırısı
27 dakika önce
Hakkari'de, teröristlerce yol kontrolü yapan güvenlik korucularına yönelik açılan taciz ateşi sonucu çıkan çatışmada, bir PKK'lı terörist yaralandı.
Hakkari
'de, teröristlerce yol kontrolü yapan güvenlik korucularına yönelik açılan taciz ateşi sonucu çıkan çatışmada, bir PKK
'lı terörist yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:47
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