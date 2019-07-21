Son Dakika Haberleri: Hakkari'de terör saldırısı
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Hakkari'de terör saldırısı

27 dakika önce

Hakkari'de, teröristlerce yol kontrolü yapan güvenlik korucularına yönelik açılan taciz ateşi sonucu çıkan çatışmada, bir PKK'lı terörist yaralandı.

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Hakkari'de, teröristlerce yol kontrolü yapan güvenlik korucularına yönelik açılan taciz ateşi sonucu çıkan çatışmada, bir PKK'lı terörist yaralandı.
Hakkari, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:47 
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