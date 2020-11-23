Hakkari'de terör ve uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ve polis tarafından yürütülen Yıldırım-2 Cilo- Ortakçı ve Yıldırım-2 Cilo- Gedikli operasyonları kapsamında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"21 Kasım 2020 günü Yüksekova ilçesi Ortakçı köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen 1 adet sığınak ve 1 adet mağara içerisinde, 500 kilogram kullanıma hazır amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 uçaksavar sehpası, 50 elektrikli fünye, 4-61 mm havan hassas tapası, 136 uçaksavar mermisi, 96 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 600 adet AK-47 Kalaşnikof boş kovan, 14 top elektrik kablosu, 2 jeneratör, 10 mayon şeridi, 10 metre su hortumu, 600-800 metre çevre teli, 6 top naylon ip, 2 ocak, 5 adet Bixi mayon kutusu,1 yemek kazanı, 2 havalandırma borusu, 1 top branda, 2 dirgen, 1 hidrofor motoru, 2 kürek, 6 el arabası,4 el arabası lastiği ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir." Valilik açıklamasında ayrıca Yüksekova ilçesi Gedikli mezrası kırsal alanında jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir sığınağın tespit edildiği ifade edilerek, "Tespit edilen sığınak içerisinde, 6 anti-tank roketatar mühimmatı, 5 roket atara ait sevk fişeği, basma düzenekli EYP, 5 el bombası, 8 el bombası fünyesi, 1.565 adet Bixi mühimmatı ele geçirildi" denildi. DERECİK'TE 11 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrası kırsalından Irak'a eroin götürüleceği istihbari bilgisi üzerine gerçekleştirdiği operasyonda ise 18 adet 500 gramlık preslenmiş paket, 2 adet 1 kilogramlık poşette olmak üzere toplamda 11 kilogram eroin ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.