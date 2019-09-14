Son Dakika Haberleri: Hakkari'de teröre tepki yürüyüşü
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de teröre tepki yürüyüşü

19 dakika önce

HAKKARİ'de sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde yapılan yürüyüşle terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Hakkari'de teröre tepki yürüyüşü, System.String[]
HAKKARİ'de sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde yapılan yürüyüşle terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 7 kişi ve çocukları dağa kaçırılan anneler için STK'lar tarafından Hakkari'de de, 'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet' mitingi düzenlendi. Şehir Stadyumu'nda toplanan kalabalık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkari temsilcileri tarafından yapılan konuşmaların ardından, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Kalabalık, yürüyüş boyunca 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk- Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir', 'PKK şaşırma, sabrımızı taşırma' sloganları attı.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve kurum müdürlerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, Şehir Stadyumu'ndan Hastane Caddesi'ne, buradan da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Valiliği önüne kadar yürüdü.
Yürüyüşe 1995 yılında Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan geçici köy korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman da katıldı. Babası adına bir kütüphane açan ve kendisi de İl Kültür Müdürlüğü'nde çalışan Adıyaman, terörü lanetlemek için bu mitinge katıldığını belirterek, "Kimse vatanımızı bölemez. Kürt, Türk kardeştir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Tek bayrak, tek millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bu mitinge vatanım için katıldım" dedi.


Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor
Mardin'deki patlamada yaralanan Abdullatif Emen, babasının şehadet yıl dönümünde şehit düştü Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar; hiçbir farkları yok! MHP lideri Bahçeli, Arınç ve Davutoğlu'nu sert ifadelerle suçladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:35:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de teröre tepki yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]