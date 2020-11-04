Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (2)
04.11.2020 18:45
HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAHakkari Valiliği, Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.
HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği, Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "04.11.2020 tarihinde İlimiz Derecik İlçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinasına bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştır. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.
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