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Hakkari'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Hakkari'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 5 Aralık'ta Yüksekova ilçesi Celal Tepe mevkisinde uzaktan kumandalı 2 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcılar, usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildi.

Yüksekova, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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