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Hakkari'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi
7 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:10 Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 5 Aralık'ta Yüksekova ilçesi Celal Tepe mevkisinde uzaktan kumandalı 2 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcılar, usulüne uygun olarak olay yerinde imha edildi.
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