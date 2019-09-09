Son Dakika Haberleri: Hakkari'de teröristlerden eyp tuzağı: 1 şehit
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Hakkari'de teröristlerden eyp tuzağı: 1 şehit

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari'de teröristlerden eyp tuzağı: 1 şehit, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin, derhal hastaneye sevk edildiği, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Bakan Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajını yayımladı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda Bakan Akar, şu ifadelere yer verdi:
"Silah arkadaşımız, 09 Eylül 2019 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başssağlığı ve sabır dilerim."


ANKARA/DHA


Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:48 Kaynak: DHA
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