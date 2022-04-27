Son dakika haber! Hakkari'de terör örgütünün kullandığı sığınakta 12 kilogram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Hakkari'de terör örgütünün kullandığı sığınakta 12 kilogram uyuşturucu bulundu

27.04.2022 18:37
Son dakika haber! Hakkari'de terör örgütünün kullandığı sığınakta 12 kilogram uyuşturucu bulundu

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, örgütün kullandığı sığınakta gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, piknik tüpü, güneş paneli, sırt çantası, akü ve çeşitli yaşam malzemesinin imha edildiği belirtildi.

Sığınaktaki arama tarama faaliyetinde, 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği vurgulandı.

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İçişleri Bakanlığı, Metamfetamin, Hakkari, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hakkari'de terör örgütünün kullandığı sığınakta 12 kilogram uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Hakkari'de terör örgütünün kullandığı sığınakta 12 kilogram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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