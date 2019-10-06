Hakkari'de terörle mücadele

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda roketatar, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde RPG-7 roketatar,
2 antitank roketatar mühimmatı,
2 roketatar sevk fişeği,
2 küçük tüp,
2 pil bloku ve çok sayıda pil, muhtelif uzunlukta elektrik kablosu,
3 bant,
serum,
örgütsel kıyafet ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."